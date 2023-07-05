Попробовать напиток уже смогли пассажиры некоторых рейсов, выполнявшихся 1 и 2 июля. Далее попробовать разливное пиво смогут вылетающие 7, 8 и 9 июля клиенты airBaltic.

Читайте также Wizz Air откроет четыре новых направления: откуда и куда улетит

Авиакомпания не указывает номера и маршруты рейсов, на которых угостит пассажиров пивом. Поэтому для клиентов авиаперевозчика это должно стать сюрпризом.

В airBaltic рассказали, что угощают пассажиров пивом местного латвийского бренда Mežpils. Его производит пивоварня, основанная в 1865 году в Риге.

На видео, опубликованном airBaltic, можно увидеть, что напиток разливается из специальной авиационной тележки.

Как проходит акция на борту самолета: смотрите видео

Как разливное пиво попало в небо?

В Европе эксперименты подачи разливного пива в полете начала нидерландская авиакомпания KLM еще в 2016 году. Для этого пришлось создать новую конструкцию для подачи хмельного напитка, поскольку применяемые на земле системы не подходили к работе в небе.

По словам разработчика Эдварда Гриффина, из-за пониженного атмосферного давления на высоте на выходе получалось много пены. Эту проблему пришлось устранять.

Кроме этого, механизм необходимо было вместить в стандартную авиационную тележку ограниченных габаритов. Из-за этого разработчики отказались от системы охлаждения пива – как следствие пивные тележки предварительно необходимо охлаждать на земле.