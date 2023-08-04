Новые услуги популярных авиакомпаний должны заработать в ближайшее время. Какие нововведения будут ожидать любителей путешествий – узнайте ниже.

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Air France запускает доставку багажа

Французская компания разрешила своим пассажирам не везти багаж в аэропорт во время вылета из Парижа, а сдать его прямо во французской столице или ее пригородах, сообщает портал Avianews.

Сделать это можно в период от 30 до 4 часов до вылета самолета по расписанию. Пока услуга доступна в пяти отелях Парижа и крупных выставочных центрах, однако авиакомпания работает над тем, чтобы багаж можно было сдать прямо дома.

Воспользоваться этой услугой могут пассажиры, вылетающие из парижского аэропорта Шарль-де-Голль. При этом компания позже расширит данную услугу и на парижский аэропорт Орли. Стоит отметить, что услуга дистанционной регистрации чемоданов на рейс платно. Для одного чемодана он стоит 25 евро, для двух – 35 евро.

Как это происходит?

Air France тестируют стартап. Сотрудники компании Alltheway забирают вещи из точек в Париже и пригородах и везут их к стойкам регистрации в аэропорту. Перед погрузкой в самолет багаж проходит тщательную проверку на каждом этапе перевозки, отмечают в Air France.

Интересно, что следить за перемещением своих вещей пассажиры смогут в мобильном приложении авиакомпании. Для этого нужно только нажать "Follow my bag".

Авиакомпания Swiss внедряет интернет в самолетах

Швейцарская авиакомпания Swiss International Air Lines сделает доступ к интернету в самолете бесплатным для всех пассажиров с 2 августа 2023 года. Услуга заработает на дальнемагистральных авиалайнерах авиаперевозчика.

Во время бесплатного доступа путешественники смогут получать и отправлять текстовые и графические сообщения через популярные мессенджеры WhatsApp, Facebook Messenger и Telegram. Для этого необходимо подключиться к сети Wi-Fi на борту самолета, через которую обеспечивается связь.

В то же время, чтобы пользоваться вебсайтами и смотреть видео, пассажирам придется оплатить пакет услуг без ограничений. 4 часа доступа обойдутся в 25 швейцарских франков (29 долларов), пакет на весь перелет – 35 швейцарских франков (40 долларов).

Авиакомпания Swiss внедряет интернет в самолетах / Фото Swiss

Для платных пакетов будет действовать ограничение только на просмотр сервисов с потоковым видео. Это сделано для того чтобы все пассажиры на борту могли получить доступ в интернет с адекватной скоростью.

Frontier Airlines начнет продавать новый проездной билет

Авиакомпания Frontier Airlines запустила месячную версию своего нового проездного билета GoWild! Пропуск позволит путешественникам бронировать столько рейсов, сколько они выберут в течение периода действия пропуска.

Абонемент в месяц обойдется пассажирам в 149 долларов. Проездной будет действителен в течение 30 дней. GoWild! Проездной можно использовать для полетов в любой пункт назначения, обслуживаемый Frontier, внутри страны или за границу, и разрешает неограниченное количество полетов в течение 30 дней действия пропуска. При этом пассажиры не освобождаются от других покупок при бронировании.