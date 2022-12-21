У Гамбії скасували коронавірусні обмеження для туристів

Подорожувати світом стає дедалі простіше. У ще одній африканській країні перестали діяти ковідні обмеження на в'їзд.

Так, на початку грудня в Тунісі скасували додаткові вимогу для в’їзду в країну, які діяли у зв'язку з пандемією Covid-19, а на цей раз і влада Гамбії скасувала ковід-обмеження на в’їзд. Нові правила для мандрівників набрали чинності з 13 грудня.

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Нові правила в'їзду до Гамбії

– це найменша країна Африки, а також одна з найбезпечніших. Щороку сюди прилітають десятки тисяч туристів з Великої Британії, Нідерландів, Німеччини, Польщі та інших країн. Це гарна нагода, аби краще познайомитися з Африканським континентом.

Відтепер мандрівникам, які планують їхати до Гамбії, не потрібно більше надавати негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат повної вакцинації.

Таке рішення прийняв президент Гамбії Адама Барроу після того, як проконсультувався зі Спеціальним підкомітетом Кабінету Міністрів з питань пандемії Covid-19 президент. Щоправда, протягом наступних тижнів влада може вносити зміни до будь-яких обмежень без попереднього повідомлення. Це залежатиме від активності захворювання.

Крім цього, деякі підприємства, державні установи та медичні заклади все ще можуть вимагати носіння захисної маски.

Громадянам України для відвідування Гамбії потрібна віза, але за умови прибуття чартерним рейсом віза українцям не потрібна.