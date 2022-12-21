Так, на початку грудня в Тунісі скасували додаткові вимогу для в’їзду в країну, які діяли у зв'язку з пандемією Covid-19, а на цей раз і влада Гамбії скасувала ковід-обмеження на в’їзд. Нові правила для мандрівників набрали чинності з 13 грудня.
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Нові правила в'їзду до Гамбії
Відтепер мандрівникам, які планують їхати до Гамбії, не потрібно більше надавати негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат повної вакцинації.
Таке рішення прийняв президент Гамбії Адама Барроу після того, як проконсультувався зі Спеціальним підкомітетом Кабінету Міністрів з питань пандемії Covid-19 президент. Щоправда, протягом наступних тижнів влада може вносити зміни до будь-яких обмежень без попереднього повідомлення. Це залежатиме від активності захворювання.
Крім цього, деякі підприємства, державні установи та медичні заклади все ще можуть вимагати носіння захисної маски.