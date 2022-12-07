Хоч і влада Тунісу скасувала основні коронавірусні обмеження для прибулих туристів, деякі ковідні правила продовжують діяти в країні. Таке рішення прийняло туніське МОЗ, а причиною стало різке зниження нових випадків зараження COVID-19.

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Які коронавірусні обмеження перестали діяти в Тунісі

Від іноземних туристів по прибутті в Туніс більше не вимагатимуть сертифікат вакцинації від Covid-19.

Вільно в'їжджати в країну можуть як повністю вакциновані, так і частково вакциновані чи зовсім невакциновані мандрівники – у Тунісу більше не існує жодних вимог щодо тестування.

Пасажирам більше не потрібно заповнювати онлайн-форму декларації про стан здоров’я перед вильотом до Тунісу.

Скасоване і проходження карантину в готелі для невакцинованих туристів.

Ковідні правила, які й надалі діють в Тунісі

Після прибуття до міжнародного аеропорту або інших портів в’їзду у пасажирів можуть перевірити температуру.

Носіння маски є обов’язковим у транспорті та на вокзалах.

До слова, громадянам України для поїздки в Туніс віза не потрібна.