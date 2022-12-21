Так, в начале декабря в Тунисе отменили дополнительное требование для въезда в страну, действовавшую в связи с пандемией Covid-19, а на этот раз и власти Гамбии отменили ковид-ограничение на въезд. Новые правила для путешественников вступили в силу с 13 декабря.
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Новые правила въезда в Гамбию
Теперь путешественникам, которые планируют ехать в Гамбию, не нужно больше показывать отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о полной вакцинации.
Такое решение принял президент Гамбии Адама Барроу после того, как проконсультировался со Специальным подкомитетом Кабинета Министров по пандемии Covid-19 президент. Правда, в течение следующих недель власти могут вносить изменения в какие-либо ограничения без предварительного уведомления. Это будет зависеть от активности заболевания.
Кроме того, некоторые предприятия, государственные учреждения и медицинские учреждения все еще могут требовать ношение защитной маски.