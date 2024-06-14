Найчастіше жертвами таких шахрайств стають люди, які пережили неприємний інцидент в аеропорту або під час польоту й тепер очікують відповідної реакції певної авіакомпанії. Зокрема, мовиться про загублений багаж або скаргу на місце у літаку.

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Дуже часто такі пасажири розповідають про свій неприємний досвід у мережі. Саме там їх і підстерігають шахраї. Вони вдають з себе офіційних представників авіакомпаній та намагаються вивідати різноманітну важливу інформацію. Часто вони ставлять на аватарки лого реальних авіакомпаній та загалом використовують їхню айдентику.

Шахраї розраховують, що люди, які переживають неприємні емоції, не відразу звернуть увагу, що щось не так. Станом на червень 2024 року зловмисники намагалися вийти на зв'язок з пасажирами таких авіакомпаній: British Airways, easyJet, Jet2, Ryanair, Tui, Virgin Atlantic.

В чому темна вигода шахраїв

Часто пасажири не розуміють, для чого шахраям вдаватися до таких хитрощів. На перший погляд, може здатися, що жодної вигоди тут немає. Однак насправді так думати – помилка. Шахраї намагаються виманити:

номер телефону та інші конфіденційні дані;

дані кредитних карт через фішингові сайти.

Окрім того, часто зловмисники можуть обманом змусити користувачів завантажити шахрайський платіжний застосунок.