Чаще всего жертвами таких мошенничеств становятся люди, которые пережили неприятный инцидент в аэропорту или во время полета и теперь ожидают ответной реакции определенной авиакомпании. В частности, говорится о потерянном багаже или жалобе на место в самолете.

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Очень часто такие пассажиры рассказывают о своем неприятном опыте в сети. Именно там их и подстерегают мошенники. Они выдают себя за официальных представителей авиакомпаний и пытаются выведать разнообразную важную информацию. Часто они ставят на аватарки лого реальных авиакомпаний и вообще используют их айдентику.

Мошенники рассчитывают, что люди, которые переживают неприятные эмоции, не сразу обратят внимание, что что-то не так. По состоянию на июнь 2024 года злоумышленники пытались выйти на связь с пассажирами таких авиакомпаний: British Airways, easyJet, Jet2, Ryanair, Tui, Virgin Atlantic.

В чем темная выгода мошенников

Часто пассажиры не понимают, для чего мошенникам прибегать к таким хитростям. На первый взгляд, может показаться, что никакой выгоды здесь нет. Однако на самом деле так думать – ошибка. Мошенники пытаются выманить:

номер телефона и другие конфиденциальные данные;

данные кредитных карт через фишинговые сайты.

Кроме того, часто злоумышленники могут обманом заставить пользователей загрузить мошенническое платежное приложение.