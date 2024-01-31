Хотіла вивезти понад сотню отруйних жаб: у Колумбії арештували жінку в аеропорту

Колумбійська влада вилучила 130 отруйних жаб-арлекінів в одного з пасажирів в аеропорту Боготи. Працівники знайшли їх під час перевірки багажу.

Жінка, відповідальна за цей незаконний акт, була негайно затримана, і зараз їй пред'явлені звинувачення в незаконній торгівлі дикими тваринами. Вона прямувала до Сан-Паулу в Бразилії через Панаму.

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В аеропорту Колумбії заарештували жінку із понад сотнею отруйних жаб у багажі

Пасажирка сховала амфібій виду Oophaga sylvatica у контейнери для фотоплівок. Коли правоохоронці виявили тварин, жінка заявила, що жаб-арлекінів їй подарувала місцева громада на півдні Колумбії. Багато жаб були у стані зневоднення й стресу.

Цей зникаючий вид має попит на міжнародних ринках,

– сказав начальник поліції Боготи.

Правоохоронець додав, що приватні колекціонери можуть заплатити до 1 000 доларів за кожну жабу. Водночас у Колумбії штраф за володіння однією такою жабою може сягнути 14 300 доларів.

Прикордонники виявили жаб у багажі жінки з Бразилії / Фото Міністерство навколишнього середовища Боготи

Що треба знати про цих жаб?

Жаби-арлекіни, також відомі як отруйні жаби (Oophaga histrionica), менші за великий палець людини. Їхня шкіра виробляє токсичну отруту, яку в давнину використовували для змащування кінчиків дротиків для полювання. Отрута досить сильна, щоб убити дрібну тварину.

Ці жаби перебувають під загрозою зникнення. Вони населяють узбережжя Тихого океану між Еквадором і Колумбією, а також інші країни Центральної та Південної Америки. Через їхню рідкісність на них полюють приватні колекціонери.

Жаби-арлекіни зазвичай різноколірні / Фото Міністерство навколишнього середовища Боготи

Зауважимо, у Колумбії та Латинській Америці загалом поширена торгівля дикими тваринами. Зокрема, популярними є земноводні, дрібні ссавці та морські мешканці.

Пасажир став зіркою мережі, бо приніс на рейс свій парашут

Чоловік на рейсі Spirit Airlines став зіркою тік-току. Пасажир прихопив на рейс власний парашут у рюкзаку. Його дівчина Каган Брукс зафільмувала на камеру, як пара проходить на посадку і знаходить свої місця. Рюкзак із парашутом герой відео розмістив у відділі для ручної поклажі.

Звісно, більшість пасажирів літака зрозуміли, що це пранк. Але деякі користувачі тік-тока сприйняли відео цілком серйозно. Дехто навіть назвав такий прийом "‎Найкращою ідеєю усіх часів".