Женщина, ответственная за этот незаконный акт, была немедленно задержана, и сейчас ей предъявлены обвинения в незаконной торговле дикими животными. Она направлялась в Сан-Паулу в Бразилии через Панаму.

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В аэропорту Колумбии арестовали женщину с более чем сотней ядовитых лягушек в багаже

Пассажирка спрятала амфибий вида Oophaga sylvatica в контейнеры для фотопленок. Когда правоохранители обнаружили животных, женщина заявила, что лягушек-арлекинов ей подарила местная община на юге Колумбии. Многие лягушки были в состоянии обезвоживания и стресса.

Этот исчезающий вид пользуется спросом на международных рынках,

– сказал начальник полиции Боготы.

Правоохранитель добавил, что частные коллекционеры могут заплатить до 1 000 долларов за каждую лягушку. В то же время в Колумбии штраф за владение одной такой лягушкой может достичь 14 300 долларов.

Пограничники обнаружили лягушек в багаже женщины из Бразилии / Фото Министерство окружающей среды Боготы

Что надо знать об этих лягушках?

Лягушки-арлекины, также известные как ядовитые лягушки (Oophaga histrionica), меньше большого пальца человека. Их кожа вырабатывает токсичный яд, который в древности использовали для смазывания кончиков дротиков для охоты. Яд достаточно сильный, чтобы убить мелкое животное.

Эти лягушки находятся под угрозой исчезновения. Они населяют побережье Тихого океана между Эквадором и Колумбией, а также другие страны Центральной и Южной Америки. Из-за их редкости на них охотятся частные коллекционеры.

Лягушки-арлекины обычно разноцветные / Фото Министерство окружающей среды Боготы

Заметим, в Колумбии и Латинской Америке в целом распространена торговля дикими животными. В частности, популярны земноводные, мелкие млекопитающие и морские обитатели.

Пассажир стал звездой сети, потому что принес на рейс свой парашют

Мужчина на рейсе Spirit Airlines стал звездой тик-тока. Пассажир прихватил на рейс собственный парашют в рюкзаке. Его девушка Каган Брукс сняла на камеру, как пара проходит на посадку и находит свои места. Рюкзак с парашютом герой видео разместил в отделе для ручной клади.

Конечно, большинство пассажиров самолета поняли, что это пранк. Но некоторые пользователи тик-тока восприняли видео вполне серьезно. Некоторые даже назвал такой прием "Лучшей идеей всех времен".