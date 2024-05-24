Розроблений французькою ІТ-компанією Thales, FaceBoarding дозволяє пасажирам пролітати через контрольно-пропускні пункти аеропорту за допомогою простого сканування обличчя. Деталі про роботу нової системи безпеки – далі у матеріалі!

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Як працює нова система безпеки в аеропорту Італії?

Використовувати нову систему можна за бажанням. Для цього потрібно зареєструватися заздалегідь у спеціальному кіоску. Там створять біометричну модель обличчя мандрівника. Фотографії, які виходять під час створення моделі, потім видаляються. Після реєстрації документи показувати не потрібно.

Таку систему ввели, щоб скоротити черги і зробити комфортнішим перебування в аеропорту.

До червня буде запущено спеціальний додаток, щоб ще більше спростити реєстрацію FaceBoarding. Після реєстрації пасажири можуть користуватися перевагами FaceBoarding на всіх контрольно-пропускних пунктах аеропорту.

Крім того, окремі смуги призначені для мандрівників, які мають право на FaceBoarding, що потенційно скорочує загальний час у дорозі.



В аеропорту Італії тестують розпізнавання осіб для реєстрації на рейс / Фото з інстаграму @milanairports

Поточне тестування ефективності та практичності FaceBoarding триватиме до грудня 2025 року. Важливо зазначити, що хоча FaceBoarding пропонує перспективний погляд на майбутнє подорожей, пасажирам все ж рекомендується ретельно носити свої паспорти та посадкові талони, оскільки вони залишаються важливими ідентифікаційними документами під час подорожі.

До слова, Мілан Лінате не перший аеропорт, який тестує подібну систему. Раніше біометричну реєстрацію на рейс запровадили в аеропорту Франкфурта-на-Майні.

У першій половині 2024 року сінгапурський аеропорт Чангі збирався запровадити біометричне оформлення документів. В аеропортах Британії також планують встановити камери для розпізнавання осіб.