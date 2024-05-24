Разработанный французской ИТ-компанией Thales, FaceBoarding позволяет пассажирам пролетать через контрольно-пропускные пункты аэропорта с помощью простого сканирования лица. Детали о работе новой системы безопасности – далее в материале!

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Как работает новая система безопасности в аэропорту Италии?

Использовать новую систему можно по желанию. Для этого нужно зарегистрироваться заранее в специальном киоске. Там создадут биометрическую модель лица путешественника. Фотографии, которые получаются во время создания модели, потом удаляются. После регистрации документы показывать не нужно.

Такую систему ввели, чтобы сократить очереди и сделать более комфортным пребывание в аэропорту.

До июня будет запущено специальное приложение, чтобы еще больше упростить регистрацию FaceBoarding. После регистрации пассажиры могут пользоваться преимуществами FaceBoarding на всех контрольно-пропускных пунктах аэропорта.

Кроме того, отдельные полосы предназначены для путешественников, которые имеют право на FaceBoarding, что потенциально сокращает общее время в пути.



В аэропорту Италии тестируют распознавание лиц для регистрации на рейс / Фото из инстаграма @milanairports

Текущее тестирование эффективности и практичности FaceBoarding продлится до декабря 2025 года. Важно отметить, что хотя FaceBoarding предлагает перспективный взгляд на будущее путешествий, пассажирам все же рекомендуется тщательно носить свои паспорта и посадочные талоны, поскольку они остаются важными идентификационными документами во время путешествия.

К слову, Милан Линате не первый аэропорт, который тестирует подобную систему. Ранее биометрическую регистрацию на рейс ввели в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

В первой половине 2024 года сингапурский аэропорт Чанги собирался ввести биометрическое оформление документов. В аэропортах Британии также планируют установить камеры для распознавания лиц.