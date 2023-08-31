До 2050 року в Дубаї прагнуть побудувати найбільший у світі аеропорт

В ОАЕ заплановане масштабне розширення аеропортів. Планують, що другий аеропорт Дубая зможе обслуговувати до 250 мільйонів пасажирів щороку. Такі амбіції хочуть реалізувати вже до 2050 року.

Міжнародний аеропорт Дубай (DXB) – один із найбільших у світі. За останніми рейтингами, які порівнюють завантаженість світових летовищ, він завжди входить до ТОП-5. За першу половину 2023 року він обслужив 41,6 мільйона пасажирів.

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Колосальне розширення аеропортів ОАЕ

Але в ОАЕ ще більші плани на цей повітряний хаб: в майбутньому він стане ще потужнішим. На наступні 5 – 7 років заплановано реконструкцію, яка буде коштувати від 1,5 до 2,5 мільярда євро. Генеральний директор Dubai Airports Пол Гріффітс впевнений, що за 15 років DXB зможе обслуговувати до 120 мільйонів пасажирів на рік.

Після капітального ремонту в цьому аеропорту з'являться нові зали очікування, додаткові стійки реєстрації та місця для відпочинку. Обіцяють подбати і про безпеку: встановлять новітні сканери, завдяки яким зможуть зняти обмеження на перевезення рідин у ручній поклажі.

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Але це тільки початок. Щойно DXB досягне очікуваних результатів, почнуть активно розбудовувати ще один – міжнародний аеропорт Аль-Мактум (DWC). Саме він має стати "‎найбільшим аеропортом у світі", обіцяють розробники плану. Зараз це летовище обслуговує лише близько 1,6 мільйона пасажирів на рік.

Проєкт майбутнього найбільшого аеропорту / Фото з X (Twitter) uaeproject

Спершу пропускну спроможність Аль-Мактум розширять до приблизно 130 мільйонів людей на рік, а територію розбудують до 56 квадратних кілометрів. За прогнозами авіаекспертів, до 2050 року кількість пасажирів аеропорту Аль-Мактум може зрости до більш ніж 250 мільйонів щороку.