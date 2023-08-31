Международный аэропорт Дубай (DXB) – один из самых больших в мире. По последним рейтингам, сравнивающим загруженность мировых аэропортов, он всегда входит в ТОП-5. За первую половину 2023 года он обслужил 41,6 миллионов пассажиров.

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Колоссальное расширение аэропортов ОАЭ

Но у ОАЭ есть планы на этот воздушный хаб: в будущем он станет еще более мощным. На следующие 5 – 7 лет запланирована реконструкция, которая будет стоить от 1,5 до 2,5 миллиарда евро. Генеральный директор Dubai Airports Пол Гриффитс уверен, что за 15 лет DXB сможет обслуживать до 120 миллионов пассажиров в год.

После капитального ремонта в этом аэропорту появятся новые залы ожидания, дополнительные стойки регистрации и места отдыха. Обещают позаботиться и о безопасности: установят новейшие сканеры, благодаря которым смогут снять ограничения на перевозку жидкостей в ручной клади.

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Но это только начало. Как только DXB достигнет ожидаемых результатов, начнут активно строить еще один – международный аэропорт Аль-Мактум (DWC). Именно он должен стать крупнейшим аэропортом в мире, обещают разработчики плана. Сейчас этот аэропорт обслуживает лишь около 1,6 миллиона пассажиров в год.

Проект будущего крупнейшего аэропорта / Фото с X (Twitter) uaeproject

Сначала пропускную способность Аль-Мактум расширят примерно до 130 миллионов человек в год, а территорию расширят до 56 квадратных километров. По прогнозам авиаэкспертов, к 2050 году количество пассажиров аэропорта Аль-Мактум может возрасти до более 250 миллионов ежегодно.