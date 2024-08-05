"Не довго музика грала": в аеропортах Європи знову обмежать перевезення рідин – що відомо

Єврокомісія зобов'язала всі аеропорти Євросоюзу, які закупили нові сканери для ручної поклажі, повернути обмеження щодо перевезення рідин. Тож попереднє рішення про спрощення оглядів скасовують.

З 1 вересня 2024 року на території Європейського Союзу, а також в Ісландії, Швейцарії та Норвегії буде запроваджено нові правила. Відповідно до них, всі аеропорти в цих регіонах дозволять перевозити в ручній поклажі пасажирів лише місткості з рідинами об'ємом до 100 мілілітрів.

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В аеропортах Європи повертають обмеження на рідини

Попередньо Єврокомісія схвалила скасування обмежень на перевезення ручної поклажі, які діяли з 2006 року. Це рішення зобов'язувало аеропорти інвестувати в сучасні сканери ручної поклажі C3, оснащені технологією комп'ютерної томографії, щоб підвищити безпеку шляхом сканування вмісту сумок мандрівників.

Ці сучасні сканери були встановлені в аеропортах Амстердама, Гельсінкі та Таллінна, що дозволяло повністю або частково послабити обмеження на перевезення рідин у ручній поклажі для рейсів, що вилітають з цих міст.

Впровадження сканерів C3 стало значним кроком у сфері безпеки в аеропортах, оскільки спростило процес перевірки пасажирів. Від мандрівників більше не вимагали вилучати рідини, фотоапарати, ноутбуки та інші електронні пристрої з багажу під час перевірок. Це дозволило збільшити пропускну спроможність пунктів контролю без збільшення кількості точок контролю.



Сканери ручної поклажі на основі комп'ютерної томографії 920CT в аеропорту Таллінн / Фото аеропорт Таллінн

І ось 29 липня 2024 року Європейська Комісія прийняла рішення про перегляд налаштування нещодавно впроваджених сканерів з метою підвищення їхньої ефективності. Як запобіжний захід, Комісія відновила старі обмеження на перевезення рідин.

Це рішення викликало негативну реакцію з боку ACI Europe, організації, що представляє європейські аеропорти. ACI Europe розкритикувала крок Комісії, стверджуючи, що аеропорти, які інвестували в нові сканери, караються за свої зусилля з модернізації.

C3-сканери коштують у 8 разів дорожче за сканери для ручної поклажі попереднього покоління, а експлуатація нового обладнання обходиться в 4 рази дорожче. Аеропорти йшли на такі витрати, щоб покращити сервіс та зробити подорожі комфортнішими, проте тепер ці переваги повністю нівельовані,

– вказує ACI Europe.

Хоч Європейська Комісія і запровадила ці обмеження тимчасово, жодних термінів їх скасування не вказано. У відповідь на це ACI Europe закликала європейських чиновників якнайшвидше розробити дорожню карту з конкретними етапами скасування цих заходів.