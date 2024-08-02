У зв'язку з коригуванням розкладу, подовжена зупинка під час прикордонного та митного контролю буде використана для того, щоб врахувати зміни. Про це повідомляє пресслужба перевізника.

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"Укрзалізниця" змінить розклад двох поїздів до Польщі

Як повідомив перевізник, розклад руху двох Інтерсіті+ змінюють для зменшення ризику затримок при проходженні кордону. Відтак, починаючи з 10 серпня:

поїзд №715 Київ — Перемишль відправлятиметься з Києва об 11:26 замість 11:59;

відправлятиметься з Києва об 11:26 замість 11:59; поїзд №705 Київ — Перемишль відправлятиметься о 19:19 замість 20:05.

Зазначається, що час прибуття обох поїздів до Перемишля не зміниться, а додатковий час буде використаний для збільшення зупинки на станції Львів для проведення прикордонного-митного контролю.

Деталі про стикування поїздів у Перемишлі зібрані на офіційному порталі, а через інтенсивність руху на пересадку в "Укрзалізниці" радять закладати не менше 2 – 2,5 годин.

Там також нагадали, що переглянути розклад руху та придбати квитки можна у застосунку "Укрзалізниці" та на оновленому сайті УЗ.

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