С 1 сентября 2024 года на территории Европейского Союза, а также в Исландии, Швейцарии и Норвегии будут введены новые правила. Согласно им, все аэропорты в этих регионах позволят перевозить в ручной клади пассажиров только емкости с жидкостями объемом до 100 миллилитров.

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В аэропортах Европы возвращают ограничения на жидкости

Предварительно Еврокомиссия одобрила отмену ограничений на перевозку ручной клади, которые действовали с 2006 года. Это решение обязывало аэропорты инвестировать в современные сканеры ручной клади C3, оснащенные технологией компьютерной томографии, чтобы повысить безопасность путем сканирования содержимого сумок путешественников.

Эти современные сканеры были установлены в аэропортах Амстердама, Хельсинки и Таллинна, что позволяло полностью или частично ослабить ограничения на перевозку жидкостей в ручной клади для рейсов, вылетающих из этих городов.

Внедрение сканеров C3 стало значительным шагом в сфере безопасности в аэропортах, поскольку упростило процесс проверки пассажиров. От путешественников больше не требовали изымать жидкости, фотоаппараты, ноутбуки и другие электронные устройства из багажа во время проверок. Это позволило увеличить пропускную способность пунктов контроля без увеличения количества точек контроля.



Сканеры ручной клади на основе компьютерной томографии 920CT в аэропорту Таллинн / Фото аэропорт Таллинн

И вот 29 июля 2024 года Европейская Комиссия приняла решение о пересмотре настройки недавно внедренных сканеров с целью повышения их эффективности. В качестве меры предосторожности, Комиссия возобновила старые ограничения на перевозку жидкостей.

Это решение вызвало негативную реакцию со стороны ACI Europe, организации, представляющей европейские аэропорты. ACI Europe раскритиковала шаг Комиссии, утверждая, что аэропорты, которые инвестировали в новые сканеры, наказываются за свои усилия по модернизации.

C3-сканеры стоят в 8 раз дороже сканеров для ручной клади предыдущего поколения, а эксплуатация нового оборудования обходится в 4 раза дороже. Аэропорты шли на такие расходы, чтобы улучшить сервис и сделать путешествия более комфортными, однако теперь эти преимущества полностью нивелированы,

– указывает ACI Europe.

Хотя Европейская Комиссия и ввела эти ограничения временно, никаких сроков их отмены не указано. В ответ на это ACI Europe призвала европейских чиновников как можно быстрее разработать дорожную карту с конкретными этапами отмены этих мер.