Аеропорт Варшави евакуювали через чоловіка з України: їхав з гранатою
Джерело:RMF FM
Надзвичайна ситуація сталася в аеропорту Варшави. Чоловік намагався провезти зброю з України. Через це евакуювали весь аеропорт.
Порушник прямував з України до Дубая. Чоловік збирався летіти через варшавський аеропорт Шопена. Але служба безпеки аеропорту його не пропустила через небезпечний багаж.
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Небезпечний вантаж
Чоловік намагався провезти у своєму багажі гранату і чотири патрони. Він не українець за національністю, а є громадянином Південно-Африканської Республіки. Але приїхав він з території України.
Під час огляду ручної поклажі, у пасажира виявили у сумці 4 набої. Це стало приводом повністю оглянути його багаж. І тут працівники аеропорту виявили ще більший сюрприз – бойову гранату.
Така "знахідка" змусила охоронців терміново оголосити евакуацію всього терміналу вильоту. З приміщення аеропорту Шопена вивели понад 400 людей. Піротехніки перевірили вибуховий пристрій. А вже за годину ситуація нормалізувалась і всі пасажири змогли продовжити свої подорожі.
Самого громадянина ПАР, який хотів перевезти небезпечний вантаж – затримали прикордонники. Найближчим часом його мають доставити до суду.
Нагадаємо, аеропорт Шопена в Варшаві, з якого евакуювали людей через гранату в багажі, є найбільшим міжнародним аеропортом у Польщі.
Ще один польський аеропорт евакуювали через українку
Цього літа українка спричинила справжній хаос в аеропорту польського міста Лодзь. Здавалося б, вчинок зовсім невинний, але довелось вивести з приміщення всіх людей і затримати рейси.
60-річна українка летіла до Лондона через Польщу. І мала тривалу пересадку, тому вирішила поїхати в місто, щоб не нудьгувати в аеропорту. Вона мала з собою валізу, яку не захотіла здати до камери схову, але і не хотіла брати її з собою на прогулянку. Тому просто заховала її у вбиральні.
Це помітили працівники служби безпеки. За правилами, залишати речі без нагляду в аеропорту суворо заборонено. Тому довелося викликати саперів і евакуювати всіх пасажирів.
Зрештою жінку покарали на 500 злотих. Вона намагалась виправдатися, що просто не знала, що залишати валізи без нагляду не можна.