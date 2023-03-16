Так, з 1 квітня 2023 року міжнародна чартерна авіакомпанія Enter Air розпочне роботу в Гданську. З аеропорту імені Леха Валенси літаки літатимуть, зокрема, на Родос, Майорку, Хургаду, Іракліон та інші напрямки.
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Літаки Enter Air з квітня базуватимуться в Гданську
Про плани Enter Air повідомив генеральний директор авіакомпанії Ґжегож Поланецький. Перший авіалайнер має базуватися в аеропорту Гданська уже з 1 квітня цього року.
За словами Ґжегожа Полянецького, попри інфляцію та все ще помітні наслідки пандемії, ринок у Польщі розвивається досить динамічно. Все більше людей хочуть подорожувати через непередбачувану погоду в Польщі. Він підкреслив, що якщо попит на чартерні сполучення з Гданська залишиться на хорошому рівні, Enter Air пропонуватиме все нові напрямки.
Гданськ – п'яте місто у Польщі, де розвиватиметься Enter Air
Зараз невідомо, скільки літаків буде розміщено біля Балтійського моря, оскільки вони будуть перебувати в постійній ротації. Аеропорти у Варшаві, Катовіце, Вроцлаві та Познані є базовими для Enter Air. Перевізник також має кілька баз за межами Польщі: у Парижі, Лондоні та Тель-Авіві.
Маршрути Enter Air з Гданська:
- Родос (Греція);
- Фуертевентура (Канарські острови, Іспанія)
- Бурґас (Болгарія);
- Варна (Болгарія);
- Анталія (Туреччина);
- Майорка (Іспанія);
- Енфіда-Хаммамет (Туніс);
- Хургада (Єгипет);
- Ізмір (Туреччина);
- Марса Алам (Єгипет);
- Іракліон (Греція).
На сьогодні існує 63 регулярних рейси з аеропорту Гданська до 53 аеропортів у 17 країнах.