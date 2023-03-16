Так, з 1 квітня 2023 року міжнародна чартерна авіакомпанія Enter Air розпочне роботу в Гданську. З аеропорту імені Леха Валенси літаки літатимуть, зокрема, на Родос, Майорку, Хургаду, Іракліон та інші напрямки.

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Літаки Enter Air з квітня базуватимуться в Гданську

Про плани Enter Air повідомив генеральний директор авіакомпанії Ґжегож Поланецький. Перший авіалайнер має базуватися в аеропорту Гданська уже з 1 квітня цього року.

За словами Ґжегожа Полянецького, попри інфляцію та все ще помітні наслідки пандемії, ринок у Польщі розвивається досить динамічно. Все більше людей хочуть подорожувати через непередбачувану погоду в Польщі. Він підкреслив, що якщо попит на чартерні сполучення з Гданська залишиться на хорошому рівні, Enter Air пропонуватиме все нові напрямки.

Гданськ – п'яте місто у Польщі, де розвиватиметься Enter Air

Зараз невідомо, скільки літаків буде розміщено біля Балтійського моря, оскільки вони будуть перебувати в постійній ротації. Аеропорти у Варшаві, Катовіце, Вроцлаві та Познані є базовими для Enter Air. Перевізник також має кілька баз за межами Польщі: у Парижі, Лондоні та Тель-Авіві.

Маршрути Enter Air з Гданська:

Родос (Греція);

Фуертевентура (Канарські острови, Іспанія)

Бурґас (Болгарія);

Варна (Болгарія);

Анталія (Туреччина);

Майорка (Іспанія);

Енфіда-Хаммамет (Туніс);

Хургада (Єгипет);

Ізмір (Туреччина);

Марса Алам (Єгипет);

Іракліон (Греція).

На сьогодні існує 63 регулярних рейси з аеропорту Гданська до 53 аеропортів у 17 країнах.