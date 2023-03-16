Так, з 1 квітня 2023 року міжнародна чартерна авіакомпанія Enter Air розпочне роботу в Гданську. З аеропорту імені Леха Валенси літаки літатимуть, зокрема, на Родос, Майорку, Хургаду, Іракліон та інші напрямки.

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Літаки Enter Air з квітня базуватимуться в Гданську

Про плани Enter Air повідомив генеральний директор авіакомпанії Ґжегож Поланецький. Перший авіалайнер має базуватися в аеропорту Гданська уже з 1 квітня цього року.

За словами Ґжегожа Полянецького, попри інфляцію та все ще помітні наслідки пандемії, ринок у Польщі розвивається досить динамічно. Все більше людей хочуть подорожувати через непередбачувану погоду в Польщі. Він підкреслив, що якщо попит на чартерні сполучення з Гданська залишиться на хорошому рівні, Enter Air пропонуватиме все нові напрямки.

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Зараз невідомо, скільки літаків буде розміщено біля Балтійського моря, оскільки вони будуть перебувати в постійній ротації. Аеропорти у Варшаві, Катовіце, Вроцлаві та Познані є базовими для Enter Air. Перевізник також має кілька баз за межами Польщі: у Парижі, Лондоні та Тель-Авіві.

Маршрути Enter Air з Гданська:

  • Родос (Греція);
  • Фуертевентура (Канарські острови, Іспанія)
  • Бурґас (Болгарія);
  • Варна (Болгарія);
  • Анталія (Туреччина);
  • Майорка (Іспанія);
  • Енфіда-Хаммамет (Туніс);
  • Хургада (Єгипет);
  • Ізмір (Туреччина);
  • Марса Алам (Єгипет);
  • Іракліон (Греція).

На сьогодні існує 63 регулярних рейси з аеропорту Гданська до 53 аеропортів у 17 країнах.