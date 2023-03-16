Так, с 1 апреля 2023 года международная чартерная авиакомпания Enter Air приступит к работе в Гданьске. Из аэропорта имени Леха Валенсы самолеты будут летать, в частности, на Родос, Майорку, Хургаду, Ираклион и другие направления.

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Самолеты Enter Air с апреля будут базироваться в Гданьске

О планах Enter Air сообщил генеральный директор авиакомпании Гжегож Полянецкий. Первый авиалайнер должен базироваться в аэропорту Гданьска уже с 1 апреля этого года.

По словам Гжегожа Полянецкого, несмотря на инфляцию и все еще заметные последствия пандемии, рынок в Польше развивается достаточно динамично. Все больше людей хотят путешествовать из-за непредсказуемой погоды в Польше. Он подчеркнул, что если спрос на чартерные сообщения из Гданьска останется на хорошем уровне, Enter Air будет предлагать все новые направления.

Гданьск – пятый город в Польше, где будет развиваться Enter Air

Сейчас неизвестно, сколько самолетов будет размещено у Балтийского моря, поскольку они будут находиться в постоянной ротации. Аэропорты в Варшаве, Катовице, Вроцлаве и Познани являются базовыми для Enter Air. Перевозчик также имеет несколько баз за пределами Польши: в Париже, Лондоне и Тель-Авиве.

Маршруты Enter Air из Гданьска:

Родос (Греция);

Фуэртевентура (Канарские острова, Испания)

Бургас (Болгария);

Варна (Болгария);

Анталия (Турция);

Майорка (Испания);

Энфида-Хаммамет (Тунис);

Хургада (Египет);

Измир (Турция);

Марса Алам (Египет);

Ираклион (Греция).

На сегодня существует 63 регулярных рейса из аэропорта Гданьска в 53 аэропорта в 17 странах.