Істинно країна вина: аеропорт італійського міста має намір виробляти власне вино

Італія одна з тих країн, які славляться виготовленням смачного та вишуканого вина, і не дивно, що кожне місто має свої секрети. Тепер і Флоренція планує стати містом з власним виробництвом вина.

Американська дизайн-студія Rafael Viñoly Architects презентувала проєкт оновленого аеропорту у Флоренції. Відповідно до нього, на території летовища буде власний виноградник на даху.

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За планом, в аеропорту Флоренції розширять термінал, покращать транспортне сполучення, розгорнуть злітно-посадкову смугу та розіб'ють виноградник на даху головної будівлі.

Виноградник вирішили зробити, щоб наголосити на особливості регіону – Тоскана вважається "виноробною столицею" Італії. Лози займатимуть близько 8 гектарів.

Чи буде аеропорт Флоренції виробляти власне вино?

Значна частина виробництва вина, ймовірно, здійснюватиметься власними силами.

Провідний винороб з регіону буде обробляти виноградник, а вино буде вироблятися та витримуватися в спеціальних підвалах під дахом термінала,

— пояснює представник Rafael Viñoly Architects.

Під виноградниками проєкт термінала має велику площу, яка, за словами архітекторів, допоможе оптимізувати рух пасажирів.

Запланований інтер'єр площі оновленого аеропорту Флоренції / Фото Rafael Viñoly Architects

У планах також передбачено поворот наявної злітно-посадкової смуги на 90 градусів, що зробить її більш пристосованою до сучасних літаків, а також покращить подальше транспортне сполучення через нову систему легкорейкового транспорту.

Rafael Viñoly Architects оголосили, що працюватимуть разом із планувальниками аеропорту, щоб побудувати структуру у два етапи. Перший планується завершити у 2026 році, але доведеться почекати деякий час на другий – він має бути завершений не раніше 2035 року.