Американская дизайн-студия Rafael Viñoly Architects представила проект обновленного аэропорта во Флоренции. Согласно ему, на территории аэропорта будет собственный виноградник на крыше.

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По плану, в аэропорту Флоренции расширят терминал, улучшат транспортное сообщение, развернут взлетно-посадочную полосу и разобьют виноградник на крыше главного здания.

Виноградник решили сделать, чтобы подчеркнуть особенности региона – Тоскана считается "винодельческой столицей" Италии. Лозы будут занимать около 8 гектаров.

Будет ли аэропорт Флоренции производить собственное вино?

Значительная часть производства вина, вероятно, будет осуществляться собственными силами.

Ведущий винодел из региона будет обрабатывать виноградник, а вино будет производиться и выдерживаться в специальных подвалах под крышей терминала,
- объясняет представитель Rafael Viñoly Architects.

Под виноградниками проект терминала имеет большую площадь, которая, по словам архитекторов, поможет оптимизировать движение пассажиров.

Запланированный интерьер площади обновленного аэропорта Флоренции

Запланированный интерьер площади обновленного аэропорта Флоренции / Фото Rafael Viñoly Architects

В планах также предусмотрен поворот имеющейся взлетно-посадочной полосы на 90 градусов, что сделает ее более приспособленной к современным самолетам, а также улучшит дальнейшее транспортное сообщение через новую систему легкорельсового транспорта.

Rafael Viñoly Architects объявили, что будут работать вместе с планировщиками аэропорта, чтобы построить структуру в два этапа. Первый планируется завершить в 2026 году, но придется подождать некоторое время на второй – он должен быть завершен не ранее 2035 года.