Інцидент стався у терміналі аеропорту імені Муртали Мухаммеда. Він розташований у нігерійському штаті Лагос.

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Рейс скасували після доби очікування

Свого рейсу від авіакомпанії Dana Air чекали майже добу. А тоді стало відомо, що його й зовсім скасовують. Водночас в аеропорту наголосили, що людей не кинули напризволяще. Їм запропонували квитки на рейс наступного дня або грошову компенсацію. Наголошують, що рейс скасували з безпекових питань.

Ми розуміємо, що ця затримка може негативно позначитися на ваших планах на день, і глибоко перепрошуємо. Безпека наших клієнтів і персоналу залишається для нас пріоритетом, і ми прагнемо завжди доставляти вас в обрані вами пункти призначення безпечно та з комфортом,

– мовиться у повідомленні.

Водночас розлючені пасажири вирішили помститися аеропорту. Вони кинулися громити усе, що бачили.

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Найбільше дісталося касам. Пасажири кидали у стіну комп'ютери й розкидали папери. Щоб зупинити розлючений натовп, довелося залучати військових. Що чекає порушників, наразі невідомо. Водночас людей закликають реагувати спокійніше навіть на не надто приємні новини.