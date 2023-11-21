Немов сюжет з книги Кінга: Комаров показав, який вигляд має "Бориспіль" на другий рік війни

Після повномасштабного вторгнення міжнародний аеропорт "Бориспіль", який колись був осередком активності, став безлюдним. У новому випуску програми "Світ навиворіт" ведучий Дмитро Комаров показав, який зараз термінал D.

На опублікованих кадрах різні приміщення без руху та звуків. Зараз в аеропорту скасовано всі рейси, а термінал нагадує сюжет із книги Стівена Кінга "Лангольєри" про неживий простір без пасажирів та звуків.

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Комаров показав порожній термінал D

Дмитро Комаров записав анонс нового циклу передач у терміналі D, який до 24 лютого 2022 року був найбільш завантаженим аеровокзалом країни. На другий рік російського вторгнення територія аеропорту представляє приміщення, позбавлені людської присутності.

Зараз аеропорт без руху та звуків / Скриншот з анонсу програми "Світ навиворіт"

Попри відсутність активності в залі реєстрації, на галереї вильоту та в зоні отримання багажу, навколишнє середовище випромінює атмосферу готовності прийняти пасажирів у будь-який момент. Там працює освітлення, ростуть рослини у горщиках.

Порожні приміщення термінала D / Скриншот з анонсу програми "Світ навиворіт"

Припинення роботи в "Борисполі"

У відповідь на повномасштабне вторгнення Росії та ракетний удар по Україні аеропорт "Бориспіль" раптово припинив роботу вранці 24 лютого 2022 року. Це призвело до скасування всіх запланованих рейсів.

В аеропорту спостерігалася обмежена діяльність: лише 3 літаки злетіли виключно з метою евакуації. Спершу 20 грудня 2022 року Туреччина успішно провела операцію з евакуації за допомогою двох військово-транспортних літаків Airbus A400. Ці літаки прибули до Борисполя в ніч з 23 на 24 лютого 2022 року, але залишилися заблокованими на посадці через закриття повітряного простору України.

Потім 4 квітня 2023 року українська авіакомпанія SkyUp змогла евакуювати з аеропорту Бориспіль до Румунії літак Boeing 737-800. Це єдиний літак авіаперевізника, який залишався в Україні на момент російського вторгнення.

Який вигляд має аеропорт "Бориспіль": дивіться відео

Авіакомпанії світу готові повернутися до України вже

Кілька авіакомпаній світу оголосили про свої плани повернутися на український авіаринок. У такий спосіб вони сигналізують про потенційне відновлення польотів в Україні і розвиток авіаційного сектора країни.

Публічно заявили про готовність працювати в Україні як лоукостери, так і великі авіакомпанії. Зокрема:

Ryanair (Ірландія);

LOT (Польща);

Turkish Airlines (Туреччина);

Air Baltic (Латвія);

SkyUp (Україна);

Lufthansa (Німеччина).

Очевидно, що відновлення польотів буде можливим лише після війни, але часу на відновлення польотів знадобиться небагато. Гендиректор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський заявив, що "Бориспіль" повністю обладнаний і готовий швидко відновити роботу, обслуговування пасажирів і авіалайнерів після війни.