Свій експеримент Кара провела у компанії найкращої подруги. Дівчата орендували номер лише за 35 доларів за ніч. У цю вартість входив сніданок та туристичний податок.

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Чи вдалося дівчатам реалізувати план Кари

Найбільше дівчата заощадили на транспорті. Зазвичай до готелів добираються гідролітаками або швидкісними катерами. Таке задоволення коштує понад 30 доларів. Однак Кара та її подруга скористалися послугами місцевого порома й заплатили лише 2,5 долари. Дівчата заощадили гроші, однак втратили чимало часу.

Нам довелося чекати кілька годин, тому що він ходить лише один раз на день о 14:00. Натомість швидкісний катер доставить вас туди за пів години, але це обійдеться мінімум у 32 долари,

– розповіла Кара.



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Замість ресторану дівчата обрали класичну місцеву забігайлівку. На вечерю вони їли рис та карі, а також обрали для себе напої. Рахунок Кари та її подруги був понад 8 доларів.

Загалом упродовж дня дівчата витратили лише 50+ доларів. Фактично експеримент Кари вдався.