Заметной тенденцией является то, что в этом году количество бронирований на курортах с прохладной погодой выросло на 77% по сравнению с 2023 годом. Такой значительный рост свидетельствует о потенциальном смещении из популярных жарких направлений, таких как Испания или Турция, в более холодные регионы, таких как Скандинавия.

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Остров Тексел, Нидерланды

Тексел, самый большой из 14 Западно-Фризских островов, расположен в Ватском море у северного побережья Нидерландов, предлагает посетителям целый ряд развлечений и достопримечательностей. С максимальной дневной температурой от 18°C до 21°C в течение летних месяцев с июня по август, остров также время от времени переживает волны сильной жары.



Остров Тексел / Фото texel.net

Одной из главных достопримечательностей для туристов является природный парк на острове, где посетители могут исследовать природные тропы, участвовать в экскурсиях для наблюдения за птицами, а также следовать хорошо промаркированными пешеходными и велосипедными тропами. Это делает Тексел популярным местом для любителей активного отдыха и природы.

Рюген, Германия

Рюген признан самым большим островом Германии, расположенным в Балтийском море у северо-восточной оконечности страны. Остров может похвастаться природными заповедниками с лагунами, буковыми лесами с живописными пешеходными тропами и легендарными белыми прибрежными скалами национального парка Ясмунд, охраняемого ЮНЕСКО.

Кроме того, энтузиасты железнодорожного транспорта могут посетить историческую железную дорогу Rushing Roland, старую паровую железную дорогу на острове.



Рюген / Фото iStock

Лесе, Дания

Остров Лесе, расположен в проливе Каттегат между датским Фредериксгавеном и шведским Гетеборгом, может похвастаться наибольшим количеством солнечных часов в Дании.

Кроме наслаждения солнечными пляжами острова, посетителям рекомендуется посетить солеварни, где соль вываривают по средневековым технологиям. Для получения уникального культурного опыта рекомендуется также посетить традиционные дома Леса, покрытые водорослями.



Остров Лесе / Фото @shaleewanders

В Лесе лето означает начало сезона омаров, когда местные рестораны предлагают этот деликатес в различных блюдах, таких как супы и пицца.

Вен, Швеция

С целью содействия устойчивому туризму, посетителей острова Вен, расположенного в проливе Эресунн между Швецией и Данией, призывают отказаться от автомобилей и вместо них использовать желтый велосипедный парк для исследования острова.



Остров Вен / Фото ilandskrona.se

Кстати, любители велоспорта теперь могут наслаждаться живописными маршрутами, пролегающими мимо музея Тихо Браге, который рассказывает о жизни выдающегося астронома 16 века. Кроме того, винокурня Spirit of Ven предлагает экскурсии и дегустации виски для посетителей. Во время путешествия велосипедисты могут сделать перерыв на фику, шведский термин для неторопливых остановок на кофе и пирожные, в уютных кафе острова.

Для живописных впечатлений можно устроить пикник на вершине 40-метровых склонов Вена, известных в народе как Бакафаллен, откуда открывается потрясающий вид на море.

Также в этот перечень входят:

Аландские острова, Финляндия, Сааремаа, Эстония, Сан-Мигель, Азорские острова, Сент-Мартинс, Великобритания, Гран-Канария, Испания.

К слову, чтобы в Европе найти плохое место для купания, – надо еще постараться. Статистика – просто поражает: качественными признали 85% всех зарегистрированных пляжей – какие именно.