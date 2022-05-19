700 злотих кожному українцю: що відомо про нову програму допомоги від організації IRC

Українці у Польщі можуть податися на фінансову допомогу від International Rescue Committee (Міжнародного Комітету Порятунку). Реєстрація на участь у програмі уже триває.

Так, організація IRC у Польщі приймає від українців заявки на грошову підтримку. Розраховувати на допомогу можуть ті громадяни України, які перетнути українсько-польський кордон після 24 лютого 2022 року.

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Що передбачає програма підтримки українців від IRC

Міжнародний Комітет Порятунку виплачує по 710 злотих на 1 особу + 610 злотих на кожного члена сім'ї щомісяця. Однак примітно, що ця допомога одноразова, а гроші надходитимуть лише 3 місяці.

Умови отримання 700 злотих від Міжнародного Комітету Порятунку

Як ми уже згадували, виплати розраховані на осіб, які прибули до Польщі після 24 лютого поточного року. При цьому, не обов'язково перетинати українсько-польський кордон, можливий в'їзд і з інших країн.

В учасника програми наявність оформленого номера PESEL чи банківського рахунку не вимагатимуть – достатньо штампу про перетин українського кордону 24 лютого чи пізніше.

В умовах програми не прописано, що фінансова підтримка поширюється лише на громадян України, тобто виплати можуть отримати й громадяни інших країн.

Як зареєструватись на отримання 700 злотих

Подати заявку потрібно заздалегідь, зареєструвавшись на порталі.

Після успішної реєстрації впродовж двох тижнів учасникам прийде СМС з часом і місцем, куди треба прийти для заповнення анкети (відділення організації у Польщі є лише у Варшаві).

Заповнивши анкету, протягом двох тижнів очікуйте що одне СМС із кодом, який дозволить отримати кошти у будь-якому відділенні MoneyGram.

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Умови такі самі, як і в програмі допомоги від ООН. Якщо ви вже отримували грошову допомогу від ООН, то в цій програмі не потрібно реєструватися.Якщо ви уже реєструвалися на отримання допомоги від ООН, але ще її не отримали або взагалі не брали участь у цій програмі, ви маєте право на грошову допомогу у рамках програми від IRC.