Так, организация IRC в Польше принимает от украинцев заявки на денежную поддержку. Рассчитывать на помощь могут граждане Украины, которые пересечь украинско-польскую границу после 24 февраля 2022 года.

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Что предполагает программа поддержки украинцев от IRC

Международный Комитет Спасения выплачивает по 710 злотых на 1 человека + 610 злотых на каждого члена семьи ежемесячно. Однако примечательно, что эта помощь разовая, а деньги будут поступать только 3 месяца.

Важно! Условия такие же, как и в программе помощи ООН. Если вы уже получали пособие от ООН, то в этой программе не нужно регистрироваться.

Условия получения 700 злотых от Международного Комитета Спасения

Как мы уже упоминали, выплаты рассчитаны на лиц, прибывших в Польшу после 24 февраля текущего года. При этом, необязательно пересекать украинско-польскую границу, возможный въезд и из других стран.

В участника программы наличие оформленного номера PESEL или банковского счета не потребуют – достаточно штампа о пересечении украинской границы 24 февраля или позже.

В условиях программы не прописано, что финансовая поддержка распространяется только на граждан Украины, то есть, выплаты могут получить и граждане других стран.

Обратите внимание! Если вы уже регистрировались на получение помощи от ООН, но еще не получили или вообще не участвовали в этой программе, вы имеете право на денежную помощь в рамках программы от IRC.

Как зарегистрироваться на получение 700 злотых

Подать заявку нужно заранее, зарегистрировавшись на портале.

После успешной регистрации в течение двух недель участникам придет СМС со временем и местом, куда нужно прийти для заполнения анкеты (отделения организации в Польше есть только в Варшаве).

Заполнив анкету, в течение двух недель ожидайте одного СМС с кодом, который позволит получить средства в любом отделении MoneyGram.