Лише у семи країнах люди дихають безпечним повітрям: лідери рейтингу вас здивують

Кожна людина на планеті дихає отруйним повітрям. Втім, є декілька країн, де рівень забруднення повітря мінімальний, тому там люди дихають "безпечно".

Швейцарська компанія IQAir опублікувала новий звіт про якість повітря в різних країнах. Виявилося, що безпечні – лише сім. Інші перевищують допустимі ВООЗ норми.

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Основний фокус IQAir був на дрібних твердих частках PM2,5. Вони пов'язані із захворюваннями серця та легень, високим кров'яним тиском, підвищеним ризиком астми, депресією та тривогою.

Безпечна норма вмісту їх у повітрі – п'ять мікрограмів на кубічний метр повітря. Такі показники далеко не у всіх.

7 країн із безпечним повітрям:

Австралія, Естонія, Фінляндія, ​​ Гренада, ​​ Ісландія, ​​ Маврикій, ​​ Нова Зеландія.

Концентрації PM2,5 по всьому світу / Фото IQAir

Трохи перевищують показники у Португалії, Іспанії, Швеції, Україні, Латвії. Литва та Польща увійшли до жовтої категорії. Найгірша ситуація – з різницею у 15 разів порівняно з допустимою нормою – у країнах Південної та Центральної Азії:

Бангладеш,

Пакистан,

Таджикистан,

Буркіна-Фасо.

Названо 10 найкращих країн для переїзду

Повномасштабна війна стала причиною того, що багато українців були змушені покинути свої домівки. Коли йдеться про еміграцію, важливо подбати, щоб переїзд був вдалим. Для цього варто передусім правильно підібрати країну.

Тут не діє принцип "гірше чи краще", оскільки кожна людина має свої вподобання. Ключове – вибрати саме ту країну, яка відповідатиме очікуванням та уявленням про комфортне життя. Так, освітня онлайн-платформа Preply склала топ найкращих країн для переїзду.