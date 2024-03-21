Гілбре розташовані у графстві Мерсісайд. З береговою лінією їх розділяє лише дві милі.

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Чому на острови Гілбре так важко потрапити

Водночас відвідати їх – справжній квест. Єдиний спосіб потрапити на Гілбре – дочекатися відливу й пройти по морському дні. Навіть найвідчайдушніші туристи бояться опинитися у "пастці". Адже відходу припливу доведеться чекати до 12 годин.

Переночувати з комфортом на Гілбре не вдасться. Там немає ані електрики, ані водопроводу. Перш ніж вирушити у мандрівку, туристів закликають перевірити час припливів і відливів.

Жителі територій поблизу зауважують, що про Гілбре – місцева перлина. Попри все, там розташовані два котеджі. Їх використовують для відпочинку з дороги. Окрім того, на Гілбре розташована пташина обсерваторія.

Наразі на Гілбре ніхто не мешкає. Водночас за століття історії мешканці "пастки" все-таки були. Зокрема, у ХХ столітті там мешкав Тім Клівз – орнітолог та дослідник природи – з дружиною Енн. Жінка щодня переходила морським дном, аби навчатися на курсах соціальної роботи в Ліверпульському університеті.