Швейцарская компания IQAir опубликовала новый отчет о качестве воздуха в разных странах. Оказалось, что безопасные – только семь. Остальные превышают допустимые ВОЗ нормы.

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Основной фокус IQAir был на мелких твердых частицах PM2,5. Они связаны с заболеваниями сердца и легких, высоким кровяным давлением, повышенным риском астмы, депрессией и тревогой.

Безопасная норма содержания их в воздухе – пять микрограммов на кубический метр воздуха. Такие показатели далеко не у всех.

7 стран с безопасным воздухом:

Австралия, Эстония, Финляндия, Гренада, Исландия, Маврикий, Новая Зеландия.

Концентрации PM2,5 по всему миру / Фото IQAir

Немного превышают показатели в Португалии, Испании, Швеции, Украине, Латвии. Литва и Польша вошли в желтую категорию. Худшая ситуация – с разницей в 15 раз по сравнению с допустимой нормой – в странах Южной и Центральной Азии:

Бангладеш,

Пакистан,

Таджикистан,

Буркина-Фасо.

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