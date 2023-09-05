Повний провал: більша частина росіян у Латвії не склали іспит на знання державної мови
Джерело:Delfi
61% росіян у Латвії не змогли скласти іспит з латиської мови з першої спроби. Ця цифра підкреслює проблеми, з якими стикається ця спільнота, адаптуючись до мовних вимог країни.
Про це повідомила керівниця Державного центру змісту освіти (VISC) Лієне Вороненко.
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61% росіян у Латвії не склали екзамен з державної мови
Між кількістю громадян Росії, які зареєструвалися на іспит з латиської мови, і фактичною кількістю учасників виявилася значна невідповідність. Так, на іспит зареєструвалося більше росіян, ніж з'явилося за фактом.
Загалом на іспит із державної мови записалися 13 147 росіян, зокрема на перший етап навесні – 8 462, на другий етап влітку – 4 685. Понад 11 000 громадян Росії взяли участь в іспиті, зокрема на першому етапі – 7 383 осіб, і 3 918 – на другому етапі.
61% громадян Росії не змогли скласти екзамен з латиської – наразі заяву про перескладання іспиту подала 6 501 особа.
Латвія попросить тисячі росіян залишити країну
Близько 6 тисяч російських громадян у Латвії попросять покинути країну. Ці люди не виявили жодного бажання пройти перевірку та отримати статус постійного жителя ЄС.
Управління у справах громадянства та міграції Латвії дає 3 місяці на виїзд із країни росіянам, які навіть не подумали про посвідку на проживання. Відповідні листи з проханням виїхати будуть розсилати вже у вересні.
Якщо людина продовжує перебувати в Латвії незаконно, то може настати момент, коли державні структури про це дізнаються і, відповідно, нагадають про те, що потрібно виїжджати. Кримінальна відповідальність не передбачена, але є адміністративна. Тобто порушника можуть оштрафувати.Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Латвія вирішила попросити російських громадян, які проживають в країні, скласти обов'язковий іспит на знання латиської мови.