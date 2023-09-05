Повний провал: більша частина росіян у Латвії не склали іспит на знання державної мови

Про це повідомила керівниця Державного центру змісту освіти (VISC) Лієне Вороненко.

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Між кількістю громадян Росії, які зареєструвалися на іспит з латиської мови, і фактичною кількістю учасників виявилася значна невідповідність. Так, на іспит зареєструвалося більше росіян, ніж з'явилося за фактом.

Загалом на іспит із державної мови записалися 13 147 росіян, зокрема на перший етап навесні – 8 462, на другий етап влітку – 4 685. Понад 11 000 громадян Росії взяли участь в іспиті, зокрема на першому етапі – 7 383 осіб, і 3 918 – на другому етапі.

61% громадян Росії не змогли скласти екзамен з латиської – наразі заяву про перескладання іспиту подала 6 501 особа.

Латвія попросить тисячі росіян залишити країну

Близько 6 тисяч російських громадян у Латвії попросять покинути країну. Ці люди не виявили жодного бажання пройти перевірку та отримати статус постійного жителя ЄС.