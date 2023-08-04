Управління у справах громадянства та міграції Латвії дає 3 місяці на виїзд із країни росіянам, які навіть не подумали про посвідку на проживання. Відповідні листи з проханням виїхати будуть розсилати вже у вересні.
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На виїзд – 3 місяці
У Міністерстві внутрішніх справ Латвії підтвердили, що таку розсилку вже готують. За попередніми підрахунками російських адресатів, яких попросять покинути країну, може бути до 6 тисяч.
Це люди, які не виявили жодного бажання ні складати іспит, ні отримати тимчасову посвідку на проживання. Тобто ті, які мовчать. За законом, Управління у справах громадянства та міграції просто повинне надіслати вимогу покинути країну протягом 3-х місяців,
– повідомила голова Комісії Сейму з громадянства та міграції Інгмарса Лідаки.
Що буде, якщо росіяни порушать терміни перебування в Латвії
Якщо людина продовжує перебувати в Латвії незаконно, то може настати момент, коли державні структури про це дізнаються і, відповідно, нагадають про те, що потрібно виїжджати. Кримінальна відповідальність не передбачена, але є адміністративна. Тобто порушника можуть оштрафувати.
У МВС Латвії додали, що такі росіяни можуть отримати будь-який інший дозвіл на перебування в країні. Наприклад, візу або тимчасову посвідку на проживання.