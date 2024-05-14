У Хорватії все ще є кілька прихованих перлин, де туристи можуть насолодитися спокоєм і уникнути високих цін. Ось 6 маловідомих хорватських курортів, які варто відвідати цього літа.

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6 маловідомих курортів Хорватії, але вартих уваги

Примоштен, Шибеник-Кнін – для гурманів

Розташований всього за годину їзди від популярного туристичного центру Спліт, курорт розкинувся серед пагорбів і вузької дамби, що веде до мальовничого узбережжя Далмації.

Відвідувачі цього району будуть у захваті від чарівного галькового пляжу Радука та історичної дзвіниці церкви Святого Георгія 1485 року, що височіє над брукованою набережною. На ній розташовано безліч затишних кафе, що пропонують різноманітні смаки морозива на будь-який смак.

Віс, Бішево – для любителів історії

Острів мав військове значення, що робить його привабливим місцем для туристів. Відвідувачі можуть взяти участь у тунелях часів холодної війни, оглянути меморіал британських ВПС із захопливим видом на білокам'яний пляж, а також відвідати печеру Тіто – укриття, яке використовувалося під час нацистського вторгнення у Другій світовій війні.



Острів Віс у Хорватії / Фото ferrycroatia

Крім того, у 2017 році на цьому острові знімали популярний американський фільм "Mamma Mia 2".

Дельта Неретви – для любителів активного відпочинку

У цьому мальовничому місці на північ від Дубровника на туристів чекають затишні пляжі, зелені долини і бірюзові мілини, просто створені для активних пригод – кайтбордингу, їзди на велосипедах, сплавів на каяках і багато чого іншого.

Шибеник – для сіті-брейку

Перспективним відкриттям для мандрівників, які шукають відпустку в хорватському місті без натовпу, є прихована перлина, що стала найкращою альтернативою Дубровнику. З його вишуканими фасадами, середньовічними вуличками і шанованим об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – собором Святого Якова – цей напрямок обіцяє багатий культурний досвід.

Відвідувачі можуть поласувати місцевими делікатесами, такими як свіжий мигдаль, інжир та морозиво маскарпоне, занурившись у чарівність цього маловідомого міста.

Растоке, Слунь – для милування водоспадами

Без сумніву, водоспади є родзинкою багатьох маршрутів Хорватією: Плітвицькі озера і водоспади на річці Мрежниця приваблюють безліч відвідувачів у літній сезон. Однак село Растоке в глибині країни пропонує такі ж водоспади, котеджі з дерев'яною черепицею і річки для рафтингу, але без великих натовпів.



Растоке, Слунь / Фото Unsplash

Національний парк Бріоні, Фажана – для острівної пригоди

В Адріатичному архіпелазі біля Істрії група з 14 лісистих островів, які колись були літньою резиденцією колишнього президента Югославії Йосипа Тіто, пропонує туристам безліч визначних пам'яток. Відвідувачі можуть дослідити місця для купання, римські руїни та субтропічні сади.