В Хорватии все еще есть несколько скрытых жемчужин, где туристы могут насладиться спокойствием и избежать высоких цен. Вот 6 малоизвестных хорватских курортов, которые стоит посетить этим летом.

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6 малоизвестных курортов Хорватии, но достойных внимания

Примоштен, Шибеник-Книн – для гурманов

Расположенный всего в часе езды от популярного туристического центра Сплит, курорт раскинулся среди холмов и узкой дамбы, ведущей к живописному побережью Далмации.

Посетители этого района будут в восторге от очаровательного галечного пляжа Радука и исторической колокольни церкви Святого Георгия 1485 года, возвышающейся над мощеной набережной. На ней расположено множество уютных кафе, предлагающих разнообразные вкусы мороженого на любой вкус.

Вис, Бишево – для любителей истории

Остров имел военное значение, что делает его привлекательным местом для туристов. Посетители могут принять участие в туннелях времен холодной войны, осмотреть мемориал британских ВВС с захватывающим видом на белокаменный пляж, а также посетить пещеру Тито – укрытие, которое использовалось во время нацистского вторжения во Второй мировой войне.



Остров Вис в Хорватии / Фото ferrycroatia

Кроме того, в 2017 году на этом острове снимали популярный американский фильм "Mamma Mia 2".

Дельта Неретвы – для любителей активного отдыха

В этом живописном месте к северу от Дубровника туристов ждут уютные пляжи, зеленые долины и бирюзовые отмели, просто созданы для активных приключений – кайтбординга, езды на велосипедах, сплавов на каяках и многого другого.

Шибеник – для сити-брейка

Перспективным открытием для путешественников, которые ищут отпуск в хорватском городе без толпы, является скрытая жемчужина, ставшая лучшей альтернативой Дубровнику. С его изысканными фасадами, средневековыми улочками и уважаемым объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО – собором Святого Иакова – это направление обещает богатый культурный опыт.

Посетители могут полакомиться местными деликатесами, такими как свежий миндаль, инжир и мороженое маскарпоне, окунувшись в очарование этого малоизвестного города.

Растоке, Слунь – для любования водопадами

Без сомнения, водопады являются изюминкой многих маршрутов по Хорватии: Плитвицкие озера и водопады на реке Мрежница привлекают множество посетителей в летний сезон. Однако деревня Растоке в глубине страны предлагает такие же водопады, коттеджи с деревянной черепицей и реки для рафтинга, но без больших толп.



Растоке, Слунь / Фото Unsplash

Национальный парк Бриони, Фажана – для островного приключения

В Адриатическом архипелаге возле Истрии группа из 14 лесистых островов, которые когда-то были летней резиденцией бывшего президента Югославии Иосифа Тито, предлагает туристам множество достопримечательностей. Посетители могут исследовать места для купания, римские руины и субтропические сады.