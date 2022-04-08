59% компаній у Чехії готові працевлаштувати біженців з України на постійну роботу або на неповний робочий день, якщо йдеться про жінок з малими дітьми. Про це говорять результати опитування порталу вакансій Profesia. Під час дослідження було опитано 220 компаній.

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Результати дослідження

Більше ніж половина підприємців у Чехії підтвердили, що охоче візьмуть громадян України на роботу. Водночас 20% не планують приймати біженців і практично стільки ж не визначилися з відповіддю.

Компанії, які не планують працевлаштування біженців з України, переважно заявляли, що не можуть створити відповідні робочі місця. Так, 36% сказали, що їм потрібен персонал виключно з хорошим знанням чеської мови. У 18% компаній немає ресурсів для письмового та усного перекладу, необхідних для наймання та навчання українців. Ще 23% підприємців побоюються недостатньої компетентності кандидатів з інших країн.