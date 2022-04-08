59% компаний в Чехии готовы трудоустроить беженцев из Украины на постоянную работу или на неполный рабочий день, если речь идет о женщинах с малыми детьми. Об этом говорят результаты опроса портала вакансий Profesia. В ходе исследования было опрошено 220 компаний.

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Результаты исследования

Более половины предпринимателей в Чехии подтвердили, что охотно примут граждан Украины на работу. В то же время 20% не планируют принимать беженцев и практически столько же не определились с ответом.