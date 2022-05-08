5 відео від водіїв трамваїв у Празі, які доводять, що ця професія потребує неабиякої витримки
8 травня 2022 , 17:11Читать новость на русском
Джерело:ютуб-канал NaKoleji
У мережі часто стають вірусними ролики з автомобільних відеореєстраторів. А серед юзерів свого часу був популярний і ютуб-канал, де публікували відео, зняті з кабін празьких трамваїв.
Йдеться про канал NaKoleji. Авторами відео ставали водії трамваїв, які фіксували на камеру різні епічні і часом вкрай небезпечні ситуації на вулицях Праги.
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У кадр часто потрапляли неуважні пішоходи, горе-водії та відчайдухи, які перебігали дорогу на червоне світло світлофора. Ми ж підготували добірку роликів, які демонструють, скільки витримки та сил потребує ця професія, зокрема у Празі.Зауважимо! Два роки тому Транспортне підприємство Праги випустило внутрішнє розпорядження, яке забороняє водіям знімати відео на робочому місці. Через це на каналі не виходить новий контент.
5 відео з епічними випадками на трамвайних коліях Праги