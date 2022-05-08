5 відео від водіїв трамваїв у Празі, які доводять, що ця професія потребує неабиякої витримки

У мережі часто стають вірусними ролики з автомобільних відеореєстраторів. А серед юзерів свого часу був популярний і ютуб-канал, де публікували відео, зняті з кабін празьких трамваїв.

Йдеться про канал NaKoleji. Авторами відео ставали водії трамваїв, які фіксували на камеру різні епічні і часом вкрай небезпечні ситуації на вулицях Праги.

І ще Як центр інклюзивної освіти "Gramotej" у Варшаві допомагає малюкам та цілим сім'ям з України

У кадр часто потрапляли неуважні пішоходи, горе-водії та відчайдухи, які перебігали дорогу на червоне світло світлофора. Ми ж підготували добірку роликів, які демонструють, скільки витримки та сил потребує ця професія, зокрема у Празі.

5 відео з епічними випадками на трамвайних коліях Праги

Два роки тому Транспортне підприємство Праги випустило внутрішнє розпорядження, яке забороняє водіям знімати відео на робочому місці. Через це на каналі не виходить новий контент.