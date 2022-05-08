Йдеться про канал NaKoleji. Авторами відео ставали водії трамваїв, які фіксували на камеру різні епічні і часом вкрай небезпечні ситуації на вулицях Праги.

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У кадр часто потрапляли неуважні пішоходи, горе-водії та відчайдухи, які перебігали дорогу на червоне світло світлофора. Ми ж підготували добірку роликів, які демонструють, скільки витримки та сил потребує ця професія, зокрема у Празі.

Зауважимо! Два роки тому Транспортне підприємство Праги випустило внутрішнє розпорядження, яке забороняє водіям знімати відео на робочому місці. Через це на каналі не виходить новий контент.

5 відео з епічними випадками на трамвайних коліях Праги