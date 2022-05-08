Речь идет о канале NaKoleji. Авторами видео становились водители трамваев, которые фиксировали на камеру разные эпические и подчас крайне опасные ситуации на улицах Праги.

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В кадр часто попадали невнимательные пешеходы, горе-водители и отчаянные горожане , перебегавшие дорогу на красный свет светофора. Мы же подготовили подборку роликов, которые демонстрируют, сколько выдержки и сил требует эта профессия, в частности, в Праге.

Заметим! Два года назад Транспортное предприятие Праги выпустило внутреннее распоряжение, запрещающее водителям снимать видео на рабочем месте. Поэтому на канале не выходит новый контент.