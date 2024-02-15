Ідеальні для весняних подорожей: названо 5 найдешевших міст Європи

У світі подорожей весна є найкращим часом для відновлення, коли втомлені душі шукають перепочинку від похмурої зими. До того ж цю пору року називають міжсезонням, коли у відомих туристичних напрямках помітно зменшується кількість туристів порівняно з метушливими піковими сезонами.

Це не тільки робить міста менш переповненими людьми, але й знижує ціни. Тож пропонуємо 5 найдешевших міст Європи для відвідування навесні 2024 року.

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5 найдешевших міст Європи для відвідування цієї весни

Рейтинг очолила українська столиця Київ, де щоденні витрати оцінюються в 37,27 долара США. Однак, рекомендувати Київ для туристичного відвідування в умовах повномасштабної війни, на думку експертів, не найкраща ідея. Тому рейтинг вирішили почати з міста, яке зайняло другу сходинку в індексі.

Софія, Болгарія

Не так давно Європейська асоціація турагентів і туроператорів (ECTAA) обрала Болгарію пріоритетним напрямком для просування серед туристів у 2024 році. І одна з причин цього – багата різноманітність варіантів відпочинку при мінімальних цінах. За даними Statista, день в болгарській столиці обійдеться в середньому в 36,9 долара.

Як зазначає Travel Off Path, в цей час року Болгарія особливо прекрасна: температура коливається від 15°C до 20°C – і це ідеальна весняна погода.

Бухарест, Румунія

День в румунській столиці обходиться в 41,97 долара. Бухарест нерідко називають "Парижем Східної Європи", але насправді обидва міста мають унікальну чарівність.

Бухарест / Фото Unsplash

Бухарест пропонує туристам приголомшливі пам'ятки, такі як Румунський Атенеум, район Ліпскань і парк Херастрау.

Краків, Польща

Щоденні витрати в другому за величиною польському місті оцінюються в 47,19 долара. Місто, яке нерізко опиняється в тіні столиці Варшави, також може запропонувати гостям величезну кількість гідних уваги пам'яток.

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Будапешт, Угорщина

День в угорській столиці обходиться в середньому в 48,7 долара. Місто, яке називають "Перлиною Дунаю", може запропонувати туристам не тільки розкішні архітектурні пам'ятки, а й знамениті термальні курорти, де можна гарненько розслабитися.

Будапешт / Фото Unsplash

Сараєво, Боснія і Герцеговина

У боснійській столиці можна укласти свої щоденні витрати в 49,59 долара, що робить Сараєво ідеальним містом для мандрівників, які хочуть познайомитися з багатою історією і культурою регіону при обмеженому бюджеті.

Нагадаємо, раніше Закордон 24 пропонував вам перелік із шести затишних міст в Європі, якими можна сміливо замінити популярні романтичні напрямки. Ці напрямки дозволять вам по-справжньому насолодитися подорожжю для закоханих.