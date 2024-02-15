Это не только делает города менее переполненными людьми, но и снижает цены. Поэтому предлагаем 5 самых дешевых городов Европы для посещения весной 2024 года.

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5 самых дешевых городов Европы для посещения этой весной

Рейтинг возглавила украинская столица Киев, где ежедневные расходы оцениваются в 37,27 доллара США. Однако, рекомендовать Киев для туристического посещения в условиях полномасштабной войны, по мнению экспертов, не самая лучшая идея. Поэтому рейтинг решили начать с города, который занял вторую строчку в индексе.

София, Болгария

Не так давно Европейская ассоциация турагентов и туроператоров (ECTAA) выбрала Болгарию приоритетным направлением для продвижения среди туристов в 2024 году. И одна из причин этого – богатое разнообразие вариантов отдыха при минимальных ценах. По данным Statista, день в болгарской столице обойдется в среднем в 36,9 доллара.

Как отмечает Travel Off Path, в это время года Болгария особенно прекрасна: температура колеблется от 15°C до 20°C – и это идеальная весенняя погода.

Бухарест, Румыния

День в румынской столице обходится в 41,97 доллара. Бухарест нередко называют "Парижем Восточной Европы", но на самом деле оба города имеют уникальное очарование.

Бухарест / Фото Unsplash

Бухарест предлагает туристам потрясающие достопримечательности, такие как Румынский Атенеум, район Липскань и парк Херастрау.

Краков, Польша

Ежедневные расходы во втором по величине польском городе оцениваются в 47,19 доллара. Город, который нерезко оказывается в тени столицы Варшавы, также может предложить гостям огромное количество достойных внимания достопримечательностей.

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Будапешт, Венгрия

День в венгерской столице обходится в среднем в 48,7 доллара. Город, который называют "Жемчужиной Дуная", может предложить туристам не только роскошные архитектурные памятники, но и знаменитые термальные курорты, где можно хорошенько расслабиться.

Будапешт / Фото Unsplash

Сараево, Босния и Герцеговина

В боснийской столице можно уложить свои ежедневные расходы в 49,59 доллара, что делает Сараево идеальным городом для путешественников, которые хотят познакомиться с богатой историей и культурой региона при ограниченном бюджете.

Напомним, ранее Заграница 24 предлагал вам перечень из шести уютных городов в Европе, которыми можно смело заменить популярные романтические направления. Эти направления позволят вам по-настоящему насладиться путешествием для влюбленных.