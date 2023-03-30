Так, сьогодні розкажемо про п'ятірку найкрасивіших гірських стежок Польщі, які точно варто відвідати. Готуйте свої рюкзаки та підкоріть один з гірських маршрутів. Дивовижні пейзажі, чисте повітря та незабутні враження гарантовано!

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Похід до гори Три Корони у Пенінах

Біля підніжжя гори протікає річка Дунаєць, а на вершині з квітня до жовтня відкрито оглядовий майданчик. До вершини ведуть 4 стежки, але найпопулярніша – жовта, починається із міста Krościenka nad Dunajcem від ринкової площі. Час проходження приблизно 4,5 години.



Похід до гори Три Корони у Пенінах / Фото nocowanie

Стежка до вершини Szczeliniec Wielki Столових гір

Стежина веде через кам'яний лабіринт та вузькі ущелини. Маршрут нескладний і займає 1,5 години. Щоб дістатися до початку, потрібно приїхати в місто Kudowa Zdrój, а звідти – до села Karłów автобусом. Там починається маршрут жовтою стежкою, а через кілометр – зеленою. Вхід у кам'яний лабіринт коштує 12 злотих для дорослого.

Стежка до вершини Szczeliniec Wielki Столових гір / Фото zbierajsie

Перехід через Orla Perć у Dolinie Pięciu Stawów у Татрах

Це найскладніший маршрут у Татрах. Дуже мальовничий, але рекомендується лише досвідченим альпіністам. Починати його треба з перевалу Zawrat (червона стежка), куди можна дістатися від Закопаного.



Перехід через Orla Perć у Dolinie Pięciu Stawów у Татрах / Фото fhancuskihhabia

Czerwone Wierchy у Татрах

Czerwone Wierchy – це 4 вершини, оточені долинами. Нескладний та гарний маршрут, але досить довгий – займає 9 годин. Починати похід краще із села Kościelisko, куди можна доїхати автобусом із Закопаного. Частина маршруту проходить через Словаччину.

Czerwone Wierchy у Татрах / Фото nocowanie

Стежка до гори Śnieżka у Карконошах

Śnieżka – найвища гора Карконош, що розташована на кордоні з Чехією. Основний маршрут проходить там жовтою стежкою з міста Karpacz. Дорогою буде храм у норвезькому стилі, перевезений сюди у 19 столітті, та групи гранітних скель, а на вершині Сніжки – метеорологічна обсерваторія. Час проходження – 4 години.

Стежка до гори Śnieżka у Карконошах / Фото bibaba