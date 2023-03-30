Так, сегодня расскажем о пятерке самых красивых горных троп Польши, которые точно стоит посетить. Готовьте свои рюкзаки и покорите один из горных маршрутов. Удивительные пейзажи, чистый воздух и незабываемые впечатления гарантированы!

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Поход на гору Три Короны в Пенинах

У подножия горы протекает река Дунаец, а на вершине с апреля по октябрь открыта смотровая площадка. К вершине ведут 4 тропы, но самая популярная – желтая, начинается из города Krościenka nad Dunajcem от рыночной площади. Время прохождения примерно 4,5 часа.



Поход в гору Три Короны в Пенинах / Фото nocowanie

Тропа к вершине Szczeliniec Wielki Столовых гор

Тропинка ведет через каменный лабиринт и узкие ущелья. Маршрут несложен и занимает 1,5 часа. Чтобы добраться до начала, нужно приехать в город Kudowa Zdrój, а оттуда – в село Karłów автобусом. Там начинается маршрут по желтой тропе, а через километр – по зеленой. Вход в каменный лабиринт стоит 12 злотых для взрослого.

Путь к вершине Szczeliniec Wielki Столовых гор / Фото zbierajsie

Переход через Orla Perć в Dolinie Pięciu Stawów в Татрах

Это самый сложный маршрут в Татрах. Очень живописен, но рекомендуется только опытным альпинистам. Начинать его нужно с перевала Zawrat (красная тропа), куда можно добраться от Закопаного.



Переход через Orla Perć в Dolinie Pięciu Stawów в Татрах / Фото fhancuskihhabia

Czerwone Wierchy в Татрах

Czerwone Wierchy – это 4 вершины, окруженные долинами. Несложный и хороший маршрут, но достаточно длинный – занимает 9 часов. Начать поход лучше из села Kościelisko, куда можно доехать автобусом из Закопаного. Часть маршрута проходит через Словакию.

Czerwone Wierchy в Татрах / Фото nocowanie

Тропа к горе Śnieżka в Карконошах

Śnieżka – самая высокая гора Карконош, расположенная на границе с Чехией. Основной маршрут проходит там по желтой тропе из города Karpacz. Дорогой будет храм в норвежском стиле, перевезенный сюда в 19 веке и группы гранитных скал, а на вершине Снежки – метеорологическая обсерватория. Время прохождения – 4 часа.

Тропа к горе Śnieżka в Карконошах / Фото bibaba