Фотографії зробила Марлена Віхер зі скелі в Хлапово (Поморське воєводство). За її словами, спочатку хмари дуже заважали спостереженню, але пізніше погода покращилася, а полярне сяйво посилилося.

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Північне сяйво в Польщі

Як фотографиня, явище було видно протягом вчорашньої ночі. Сьогодні ввечері очікується, що геомагнітна буря буде ще сильнішою, і, якщо дозволять умови, видовище буде таким же красивим, і, що важливо, його можна буде побачити і в глибині країни.



Колір полярного сяйва залежить від висоти його появи та газу / Фото Wydarzenia w INTERIA

У соцмережах також з'явилися матеріали, в яких видно, що серед інших було видно полярне сяйво також у Вжесні на Великій Польщі.

Якщо прогнози справдяться, жителі центральних районів Польщі зможуть милуватися не менш вражаючим небом, яке було видно на півночі країни.

Північне сяйво у Польщі: дивитись відео

Як утворюється полярне сяйво

Полярне сяйво – це світлове явище, яке виникає у верхніх шарах атмосфери, найчастіше навколо магнітних полюсів Землі. Вражаюче явище зазвичай відбувається поблизу полярних кіл.

Колір полярного сяйва залежить від його висоти та типу газу, який сприяє його формуванню. Коли полярне сяйво світиться червоним або зеленим кольором, це кисень, тоді як бордовий і фіолетовий кольори зумовлені азотом. Легкі гази, такі як водень і гелій, світяться синім або фіолетовим кольором, а суміш азоту і кисню дає жовтий колір.

Поява геомагнітних бур, інтенсивна сонячна активність і, звичайно ж, безхмарне небо також допомагають милуватися полярним сяйвом.