Вивчити польську та переказати гроші рідним: 5 корисних додатків для українців у Польщі

Адаптуватися до життя у новій країні буває не завжди легко. Потрібен тривалий час, щоб вивчити іноземну мову, навчитися орієнтуватися у географії міста, а також звикнути до місцевих особливостей, законів та ментальності населення.

Якнайшвидше освоїтися іноземцям допомагає маса онлайн-ресурсів, зокрема низка мобільних додатків. Закордон 24 підібрав 5 найкращих та найкорисніших застосунків, які стануть у пригоді українцям в Польщі.

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Jakdojade

У додатку Jakdojade зібрано маршрути громадського транспорту у всіх населених пунктах Польщі. У ньому можна ввести назву вулиці або потрібну станцію, а програма видасть номер автобусу, поїзда, трамваю, їх розклад і можливості найшвидшого доїзду до пункту призначення.

Окрім того, що застосунок допоможе не заблукати у новому місті, Jakdojade пропонує придбати квитки на громадський транспорт прямо у програмі. Все, що необхідно – вказати початкову і кінцеву станцію, а також надати дані банківського рахунку.

Jakdojade допомагає прокласти маршрут громадським транспортом / Скриншот Google Play

Qpony

Qpony містить у собі актуальні пропозиції знижок та розпродажів магазинів одягу та взуття, техніки, кафе, ресторанів та супермаркетів. В каталозі програми є можливість порівняти ціни у різних магазинах і вибрати найдешевшу пропозицію. За допомогою додатку можна справді непогано зекономити та знайти дуже привабливі ціни на товари та послуги.

Додаток Qpony містить інформацію про знижки та акції / Скриншот App Store

TransferGo

Додаток TransferGo для грошових переказів з Польщі та інших країн Європи в Україну є дуже популярним серед українських емігрантів у Польщі. За допомогою мобільного застосунку можна швидко та надійно переказати кошти рідним та близьким з польської картки на українську без зайвих комісій та прихованих платежів.

Якщо зарахування коштів відбувається наступного дня, тоді переказ взагалі безкоштовний. Адресат отримає саме ту суму, яку ви відправили. Якщо потрібно доставити гроші упродовж 30 хвилин, то плата буде еквівалентна 14,99 злотих, якщо до кінця поточного робочого дня – 9,99 злотих.

У цілому світі понад 2,5 мільйони людей вже користуються сервісом, а служба підтримки розмовляє 9 мовами, зокрема українською та російською. Інтерфейс мобільного додатку також має кілька мов, а обрати найзручнішу можна у налаштуваннях.

Завантажити додаток можна одразу на кілька платформ, зокрема на найпопулярніші пристрої з операційними системами IOS та Android.

Швидкі та безпечні грошові перекази з додатком TransferGo / Скриншот Google Play

Audioteka

Одним із найефективніших методів вивчити польську є прослуховування аудіокниг. Додаток Audioteka є найпопулярнішим ресурсом, у якому зібрані тисячі книг польською мовою в аудіоформаті. Онлайн-бібліотека дає безкоштовний доступ до перекладених світових бестселерів та творів польських авторів всім зареєстрованим користувачам, і може стати незамінним супутником для іноземців у Польщі.

Польські аудіокниги у додатку Audioteka / Скриншот Google Play

Otodom

Знайти помешкання у Польщі можна за допомогою додатку Otodom. Сервіс є лідером на польському ринку нерухомості, і тут зібрано близько мільйона актуальних пропозицій оренди та купівлі житла. Оголошення мають фото та детальний опис нерухомості, а зв’язатися з продавцем чи орендодавцем можна напряму завдяки чату в додатку.

Знайти житло в Польщі з додатком Otodom / Скриншот App Store