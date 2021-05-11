Быстрее освоиться иностранцам помогает масса онлайн-ресурсов, в том числе ряд мобильных приложений. Закордон 24 подобрал 5 лучших и самых полезных приложений, которые пригодятся украинцам в Польше.

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Jakdojade

В приложении Jakdojade собрано маршруты общественного транспорта во всех населенных пунктах Польши. В нем можно ввести название улицы или нужную станцию, а программа выдаст номер автобуса, поезда, трамвая, их расписание и возможности самого быстрого доезда до пункта назначения.

Кроме того, что приложение поможет не заблудиться в новом городе, Jakdojade предлагает приобрести билеты на общественный транспорт прямо в программе. Все, что нужно – указать начальную и конечную станцию, а также предоставить данные банковского счета.

Jakdojade помогает проложить маршрут общественным транспортом / Скриншот Google Play

Qpony

Qpony включает в себе актуальные предложения скидок и распродаж магазинов одежды и обуви, техники, кафе, ресторанов и супермаркетов. В каталоге программы есть возможность сравнить цены в разных магазинах и выбрать самое дешевое предложение. С помощью приложения можно действительно неплохо сэкономить и найти очень привлекательные цены на товары и услуги.

Приложение Qpony содержит информацию о скидках и акциях / Скриншот App Store

TransferGo

Приложение TransferGo для денежных переводов из Польши и других стран Европы в Украину является очень популярным среди украинских эмигрантов в Польше. С помощью мобильного приложения можно быстро и надежно перевести деньги родным и близким с польской карточки на украинскую без лишних комиссий и скрытых платежей.

Если зачисление средств происходит на следующий день, тогда перевод вообще бесплатный. Адресат получит именно ту сумму, которую вы отправили. Если нужно доставить деньги в течение 30 минут, то плата будет эквивалентна 14,99 злотых, если до конца текущего рабочего дня – 9,99 злотых.

Во всем мире более 2,5 миллиона человек уже пользуются сервисом, а служба поддержки говорит на 9 языках, в том числе на русском и украинском. Интерфейс мобильного приложения также имеет несколько языков, а выбрать удобный можно в настройках.

Скачать приложение можно сразу на несколько платформ, в частности на самые популярные устройства с операционными системами IOS и Android.

Быстрые и безопасные денежные переводы с приложением TransferGo / Скриншот Google Play

Audioteka

Одним из наиболее эффективных методов выучить польский является прослушивание аудиокниг. Приложение Audioteka является самым популярным ресурсом, в котором собраны тысячи книг на польском языке в аудиоформате. Онлайн-библиотека дает бесплатный доступ к переведенным мировым бестселлерам и произведениям польских авторов всем зарегистрированным пользователям, и может стать незаменимым спутником для иностранцев в Польше.

Польские аудиокниги в приложении Audioteka / Скриншот Google Play

Otodom

Найти жилье в Польше можно с помощью приложения Otodom. Сервис является лидером на польском рынке недвижимости, и здесь собрано около миллиона актуальных предложений аренды и покупки жилья. Объявления имеют фото и детальное описание недвижимости, а связаться с продавцом или арендодателем можно напрямую благодаря чату в приложении.

Найти жилье в Польше с приложением Otodom / Скриншот App Store