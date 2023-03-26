У пошуках кращого життя за кордоном: 5 фільмів, які розповідають історії іммігрантів

Повномасштабне вторгення Росії в Україну викликало масову імміграцію українського народу, і це стало нашою новою реальністю. Ось уже понад рік, як це явище набуло серед українців нових сенсів. Підготували на цю тему добірку стрічок, героями яких стали люди, що покинули батьківщину.

Тематика імміграції в кіно завжди викликала особливий інтерес. Ці фільми не тільки розповідають про складну долю людей, які виїхали за кордон у пошуках кращого життя, але й показують досвід взаєморозуміння між культурами. Сьогодні ми зібрали 5 фільмів про імміграцію, які змусять вас переживати за долю героїв кожної картини.

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5 фільмів про імміграцію

Без імені (Sin Nombre)

Фільм розповідає про проблеми нелегальних іммігрантів. І центрі сюжету – історія 15-річної Сайри з Гондурасу, яка намагається виїхати до США, і хлопчика, який потрапив у жорстоке життя банди. Для молоді переїзд через кордон – остання можливість на нормальне життя.

Sin Nombre / Фото filmaffinity

Іспанка (L'auberge espagnole)

Молодому Ксав'є стало нудно в рідному Парижі. І щоб хоч якось урізноманітнити своє життя, він вирушає до Барселони, аби вступити до місцевого університету. Хлопець поселяється в маленьку квартирку разом з діловою британкою, галасливим італійцем, звабливою іспанкою, прискіпливим німцем і невтомним данцем. Між емігрантами постійно виникають конфлікти.

L'auberge espagnole / Фото vogue

По той бік надії (Toivon tuolla puolen)

Калед – сирійський біженець. На його батьківщині вже багато років триває війна, а єдина близька родичка – це сестра, яка вже давно перебралася до Фінляндії. Чоловікові потрібно розшукати жінку, аби знайти прихисток в Європі.

Одного дня сирієць зважується потайки пробратися на іноземне вантажне судно, аби добратися до ЄС. Щойно виживши у важких умовах морської подорожі, він нарешті добирається до Гельсінкі. Але тут на нього чекають нові випробування.

Toivon tuolla puolen / Фото junes.kuvat

Зелена карта (Green Card)

Французу пропонують хорошу роботу в США, але щоб жити і працювати там легально, йому потрібен дозвіл на проживання. Найпростіше – це одружується з американкою.

Green Card / Фото mubi

Бруклін (Brooklyn)

Фільм розповідає про Елліс Лейсі, яку батьки вмовили мігрувати з Ірландії до США. Дівчина неохоче покидає своє рідне ірландське село і вирушає на пошуки роботи в Америку. Їй доведеться пристосуватися до життя в новій країні, і дається це не просто. Але трагічні новини з батьківщини змушують Елліс повернутися до Ірландії.

Brooklyn / Фото newyorker