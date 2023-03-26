Тематика імміграції в кіно завжди викликала особливий інтерес. Ці фільми не тільки розповідають про складну долю людей, які виїхали за кордон у пошуках кращого життя, але й показують досвід взаєморозуміння між культурами. Сьогодні ми зібрали 5 фільмів про імміграцію, які змусять вас переживати за долю героїв кожної картини.
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5 фільмів про імміграцію
Без імені (Sin Nombre)
Фільм розповідає про проблеми нелегальних іммігрантів. І центрі сюжету – історія 15-річної Сайри з Гондурасу, яка намагається виїхати до США, і хлопчика, який потрапив у жорстоке життя банди. Для молоді переїзд через кордон – остання можливість на нормальне життя.
Sin Nombre / Фото filmaffinity
Іспанка (L'auberge espagnole)
Молодому Ксав'є стало нудно в рідному Парижі. І щоб хоч якось урізноманітнити своє життя, він вирушає до Барселони, аби вступити до місцевого університету. Хлопець поселяється в маленьку квартирку разом з діловою британкою, галасливим італійцем, звабливою іспанкою, прискіпливим німцем і невтомним данцем. Між емігрантами постійно виникають конфлікти.
L'auberge espagnole / Фото vogue
По той бік надії (Toivon tuolla puolen)
Калед – сирійський біженець. На його батьківщині вже багато років триває війна, а єдина близька родичка – це сестра, яка вже давно перебралася до Фінляндії. Чоловікові потрібно розшукати жінку, аби знайти прихисток в Європі.
Одного дня сирієць зважується потайки пробратися на іноземне вантажне судно, аби добратися до ЄС. Щойно виживши у важких умовах морської подорожі, він нарешті добирається до Гельсінкі. Але тут на нього чекають нові випробування.
Toivon tuolla puolen / Фото junes.kuvat
Зелена карта (Green Card)
Французу пропонують хорошу роботу в США, але щоб жити і працювати там легально, йому потрібен дозвіл на проживання. Найпростіше – це одружується з американкою.
Green Card / Фото mubi
Бруклін (Brooklyn)
Фільм розповідає про Елліс Лейсі, яку батьки вмовили мігрувати з Ірландії до США. Дівчина неохоче покидає своє рідне ірландське село і вирушає на пошуки роботи в Америку. Їй доведеться пристосуватися до життя в новій країні, і дається це не просто. Але трагічні новини з батьківщини змушують Елліс повернутися до Ірландії.
Brooklyn / Фото newyorker