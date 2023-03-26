Тематика иммиграции в кино всегда вызывала особый интерес. Эти фильмы не только рассказывают о сложной судьбе людей, уехавших за границу в поисках лучшей жизни, но и показывают опыт взаимопонимания между культурами. Сегодня мы собрали пять фильмов об иммиграции, которые заставят вас переживать за судьбу героев каждой картины.

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5 фильмов об иммиграции

Без имени (Sin Nombre)

Фильм рассказывает о проблемах нелегальных иммигрантов. И в центре сюжета – история 15-летней Сайры из Гондураса, которая пытается уехать в США, и мальчика, попавшего в жестокую жизнь банды. Для молодежи переезд через границу – последняя возможность для нормальной жизни.

Sin Número / Фото filmaffinity

Испанка (L'auberge espagnole)

Молодому Ксавье стало скучно в родном Париже. И чтобы как-то разнообразить свою жизнь, он отправляется в Барселону, чтобы поступить в местный университет. Парень поселяется в маленькую квартирку вместе с деловой британкой, шумным итальянцем, жгучей испанкой, придирчивым немцем и неутомимым датчанином. Между эмигрантами постоянно возникают конфликты.

L'Auberge espagnole / Фото vogue

По ту сторону надежды (Toivon tuolla puolen)

Калед – сирийский беженец. На его родине уже много лет идет война, а единственная близкая родственница – сестра, которая уже давно перебралась в Финляндию. Мужчине нужно разыскать женщину, чтобы найти убежище в Европе.

Однажды сириец решается тайком пробраться на иностранное грузовое судно, чтобы добраться до ЕС. Едва выжив в тяжелых условиях морского путешествия, он наконец добирается до Хельсинки. Но здесь его ждут новые испытания.

Toivon tuolla puolen / Фото junes.kuvat

Вид на жительство (Green Card)

Французу предлагают хорошую работу в США, но чтобы жить и работать там легально, ему нужно разрешение на жительство. Самое простое – это женится на американке.

Green Card / Фото mubi

Бруклин (Brooklyn)

Фильм рассказывает об Эллис Лэйси, которую родители уговорили мигрировать из Ирландии в США. Девушка неохотно покидает свою родную ирландскую деревню и отправляется на поиски работы в Америку. Ей придется приноровиться к жизни в новой стране, и дается это не просто. Но трагические новости с родины вынуждают Эллис вернуться в Ирландию.

Brooklyn / Фото newyorker